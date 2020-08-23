Серджиу Сырбу: Правительство постоянно вдохновляется лучшими оппозиционными инициативами

В интервью порталу ТРИБУНА, Серджиу Сырбу, секретарь парламентской группы “Pro Moldova”, рассказал о весенней сессии парламента, об успехах, которыми можно похвастаться в конце этой сессии, о квалификации оппозиции, президентских выборах, и о многих других важных вопросах.

Т.: Господин Сырбу, у вас большой опыт работы депутатом в нескольких Законодательных собраниях. Кой вам показалась эта сессия и чем она отличалась от других?

С.С.: Одна катастрофичнее другой. Такое впечатление, что парламентское большинство живет в параллельном мире. Это была очень сложная сессия из-за пандемии, обрушившейся на человечество. Именно в такие моменты проверяется политическая зрелость. К сожалению, этого не произошло, вместо того чтобы объединиться для борьбы с бедствием, большинство из них продолжало бороться за позиции, интересы и планы.

Прошедшая сессия знаменита еще и тем, что в результате позорного союза ДПМ и ПСРМ на партии с богатой историей и традициями был поставлен крест, а в стране были заложены основы беспрецедентной тоталитарной диктатуры.

Большая часть возможностей решить реальные проблемы людей была упущена, с множеством разочарований, и все это увенчалось «рождением» нового символа позора, предательства и коррупции, и его имя стало вирусным – «кулёк».

Т.: В целом, насколько активными вам показались депутаты? Какую оценку вы бы поставили депутатам по шкале от 1 до 10 за проделанную ими работу?

С.С.: Лучшая оценка должна быть проведена гражданами, и они обязательно это сделают на следующих выборах, независимо от того, когда они состоятся.

Не знаю, насколько справедливо было бы для нас оценивать себя, особенно друг друга, все глубоко субъективно, а за многие колебания или наоборот, за какие-то непростительные промахи, которые привели к серьезным последствиям в медицине, экономике, образовании, юстиции и др. должны были бы «остаться на второй год». Только, никто больше не выдержит, если будут повторять те ошибки, которые привели страну к порогу социальной катастрофы.

Я лично очень самокритичен и ставлю себе отметку 2, потому что у меня хватило наивности поверить в профессионализм этого Правительства, оказав ему вотум доверия. Теперь я понимаю, что это была большая ошибка, и принимаю всю критику.

Т.: В данном контексте не могу не спросить, когда будет принято решение о кандидате на президентских выборах и кто это мог бы быть?

С.С.: В ближайшее время решение будет принято в уставных органах партии. Я считаю, что любая серьезная партия обязана иметь своего кандидата и бороться за победу. Это может быть кто угодно, скоро узнаем.

Т.: В целом, насколько партия «Pro Moldova» подготовлена к президентским выборам?

С.С.: «Pro Moldova» – молодая партия, которая находится на пути становления, и мы сталкиваемся с беспрецедентной атакой со стороны власти, которая инициировала процесс нашей ликвидации. Членов нашей партии преследуют и запугивают всеми возможными унизительными средствами. Большая проблема заключается в том, что у нас не будет права иметь представителей в избирательных органах, а потенциальные наблюдатели запуганы властью. Из-за этого будет сложно следить за правильностью выборов. В таких условиях сложно вступить в кампанию, но это только сделает нас сильнее. Если попадешь в драку – можешь проиграть! Если откажешься от борьбы – ты уже проиграл! Мы не сдадимся, будем бороться и будем двигаться только вперед!

Андриана Кептине