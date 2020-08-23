Олейник: Нужно решить раз и навсегда – одобряем систему голосования, и никто не сможет ее изменить

В Республике Молдова правила игры постоянно меняются, и недавнее изменение системы голосования – возврат от смешанной к пропорциональной – является ярким примером. Заявления по этому поводу сделал независимый депутат Александр Олейник, сообщает ТРИБУНА.

Депутат сказал, что система голосования должна быть установлена и никогда не подвергаться изменениям.

«Я всегда был приверженцем аксиомы о том, что если действие приносит дополнительную пользу и является шагом вперед в эволюции общества, то оно должно осуществляться твердо и без каких-либо колебаний. Это касается и организации выборов – президентских, парламентских, местных или иных. К сожалению, это не относится к Республике Молдова, потому что мы постоянно меняем правила игры. И последний пример – введение смешанной системы голосования, затем возврат к пропорциональности – действие, на мой взгляд, чисто популистское и безответственное. Было бы эффективнее, если бы депутаты, избранные от округов, выполнили свой мандат до конца, затем был проведён анализ смешанной системы с изучением ее последствий и недостатков и только после общественных консультаций было принято решение о ее судьбе. Мы десять лет говорим об эффективности внедрения смешанной системы, ряд партий вошли в парламент с этими обещаниями, а в итоге мы отменяем её без всяких объяснений. И это при активном участии некоторых политических партий в парламенте.

Я считаю, нужно решить раз и навсегда – одобряем систему голосования, и никто не сможет ее изменить, даже если будет конституционное большинство! Более того, это ненормально, когда некоторые политические партии пытаются внести поправки в Избирательный Кодекс, исходя из своих партийных интересов», – сказал депутат в интервью www.tribuna.md.

Александр Олейник также считает, что «смешанная система – это реальное решение, которое сделает парламентариев ответственными и приблизит их к проблемам жителей сельской местности».

Андриана Кептине