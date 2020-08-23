23 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Главный смертный грех Филата
23.08.2020

Из Филата экуменист, как из сливного бочка - торпеда. Итак, партия Майи Санду «Действие и солидарность» решила, что негоже ей якшаться с бывшим сидельцем Владимиром Филатом на предстоящих президентских выборах.

Вот что ответили на эту тему в Либерально-демократической партии, председателем которой Филат недавно снова стал:

- ЛДПМ считает, что указанные PAS причины не имеют ничего общего с действительностью. Намеченный кандидат еще не является выбранным кандидатом. По закону еще есть достаточно времени для того, чтобы сформировать блок. Нужна лишь политическая воля. В 2016 году Нэстасе снял кандидатуру в пользу Санду лишь за две недели до выборов. Посмотрим, если эгоизм и высокомерие помогут им, - говорится в сообщении.

Неудивительно, что с ЛДПМ и Филатом никто пока не хочет иметь дело. На уголовном жаргоне этом называется «зашквар» - идти в тандеме с человеком, отсидевшим за пассивную коррупцию, причем, не столько, сколько должен был на самом деле – спасли поправки в законодательство, касающихся плохих условий пенитенциарного содержания. Логично, что Филат сегодня пытается вдругорядь войти в ту же реку, но, как политик, он сегодня слаб, и репутация его ниже плинтуса. Логичным было бы для него – поддержать кандидатуру другого деятеля, изрядно продвинувшегося за эти годы. Но… гордыня сжирала и не таких.

Подготовил Николай Костыркин


 
Количество просмотров:
148
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.