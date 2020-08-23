Главный смертный грех Филата

Из Филата экуменист, как из сливного бочка - торпеда. Итак, партия Майи Санду «Действие и солидарность» решила, что негоже ей якшаться с бывшим сидельцем Владимиром Филатом на предстоящих президентских выборах.

Вот что ответили на эту тему в Либерально-демократической партии, председателем которой Филат недавно снова стал:

- ЛДПМ считает, что указанные PAS причины не имеют ничего общего с действительностью. Намеченный кандидат еще не является выбранным кандидатом. По закону еще есть достаточно времени для того, чтобы сформировать блок. Нужна лишь политическая воля. В 2016 году Нэстасе снял кандидатуру в пользу Санду лишь за две недели до выборов. Посмотрим, если эгоизм и высокомерие помогут им, - говорится в сообщении.

Неудивительно, что с ЛДПМ и Филатом никто пока не хочет иметь дело. На уголовном жаргоне этом называется «зашквар» - идти в тандеме с человеком, отсидевшим за пассивную коррупцию, причем, не столько, сколько должен был на самом деле – спасли поправки в законодательство, касающихся плохих условий пенитенциарного содержания. Логично, что Филат сегодня пытается вдругорядь войти в ту же реку, но, как политик, он сегодня слаб, и репутация его ниже плинтуса. Логичным было бы для него – поддержать кандидатуру другого деятеля, изрядно продвинувшегося за эти годы. Но… гордыня сжирала и не таких.

Подготовил Николай Костыркин