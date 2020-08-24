В начале новой недели погода начнет портиться

Ко вторнику в столицу придут дожди. Начало новой недели принесет долгожданные дожди и прохладу - до столицы они доберутся ко вторнику. Завтра в республике будет доминировать переменная облачность, а столбики термометров поднимутся до 32 градусов в Комрате и Кагуле.

На севере будет до +27, в столице - плюс 30. Ночью будет прохладнее, температура будет падать до 17 градусов выше нуля. Во вторник же ожидаются дожди с грозовыми разрядами - лето пока что остается летом.

Автор: Михаил Генчу