Молдавская свадьба: жених и невеста накануне поссорились, но решили свадьбу сыграть, а подаренные деньги разделить

На свадьбах бывает всякое, в том числе такое, что, если показать в кино, зрители не поверят в реальность происходящего, Омский видеограф Дмитрий Капанин, который работает на свадьбах, вспоминает об одном из курьезных случаев.

- Когда мы с фотографом приехали утром на сборы, невеста была расстроенная. Мы ничего не спрашивали. Потом она сама рассказала фотографу, что жених пришел ночью пьяный с друзьями и стал дебоширить. Ему двери не открыли. Он сказал: «Если ты замуж за меня не выйдешь, я тебя и твою маму топором зарублю». Такой разговор она передала и, как я понял, была под давлением с утра, не хотела выходить замуж.

Но самое странное, когда уже приехали на банкет. А там ведущий, гости из Молдавии, человек 70–80, дорого-богато, выездная регистрация и вот это вот всё… Когда гости кричали «Горько!», они целовались! И целовались по-настоящему! — удивляется видеограф. — Часа за два до конца банкета нас отпустили, деньги заплатили. Невеста расплакалась, говорит:

«Я сейчас с девчонками в клуб поеду». И уехала. А жених сказал якобы так: «Мне по фиг на тебя, мне главное, чтобы мне деньги подарили, хочу машину себе купить».

И пополам, я так понял, они поделили эти деньги. Сговор такой! Всех родителей, родственников «развели», такой цирк устроили! Невеста потом сразу же заявление на развод подала, а видео всё же попросила на память, чтобы у неё сохранилось.

Лидия ТКАЧ