История семьи из Кишинева, которая решила отказаться от городской суеты и переехала в село

Сменили столицу на село. Семья из Кишинева решила приобрести загородный дом, привести его в порядок и жить в нем. Анна и Сергей - сторонники здорового образа жизни. Поэтому деревенская жизнь, вдали от городского шума и суеты, им кажется крайне привлекательной.

Подходящий дом нашелся в селе Рышков Криулянского района. Супруги говорят, что намерены сохранить его аутентичный стиль.

"Изначально мы хотели отремонтировать здание и сделать его похожим на небольшой пансионат. Но потом мы решили, что подготовим все для себя и переедем сюда", - говорит Сергей Чорба.

Идея переехать в село появилась у них несколько лет назад, но найти то, что искали - небольшой дом с верандой и большим двором посреди леса - удалось только сейчас.

"Карантин заставил нас активно искать варианты. Мы заплатили 130 тысяч леев, и теперь у нас есть два домика. В большом здании есть небольшая веранда, две комнаты, одна из которых будет служить "каса маре". Раньше там была печь, но мы ее убрали, так как она занимала много места", - говорит мужчина.

Анна говорит, что место покорило ее с первых минут: "Когда я вошла, я ощутила такую энергетику, которую сложно объяснить словами. У меня было ощущение, что владельцы вышли на несколько минут и вот-вот вернутся".

В начале супруги думали справиться сами, но оказалось, что без помощи мастеров не обойтись: "Мы расчистили участок, снесли всякие сарайчики и пристройки. В селе, как я поняла, пригодится все, поэтому все, что соседи считают ненужным, мы собираем для хозяйства".

Анна и Сергей хотят, чтобы материалы, которые используются для ремонта, были экологичными и такими же, как те, что использовали предыдущие владельцы.

Последние несколько недель семья Чорба проводит время, работая в загородном доме. К весне следующего года они планируют завершить работу и как можно скорее переехать.