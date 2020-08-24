24 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
История семьи из Кишинева, которая решила отказаться от городской суеты и переехала в село
24.08.2020

Сменили столицу на село. Семья из Кишинева решила приобрести загородный дом, привести его в порядок и жить в нем. Анна и Сергей - сторонники здорового образа жизни. Поэтому деревенская жизнь, вдали от городского шума и суеты, им кажется крайне привлекательной.

Подходящий дом нашелся в селе Рышков Криулянского района. Супруги говорят, что намерены сохранить его аутентичный стиль.

"Изначально мы хотели отремонтировать здание и сделать его похожим на небольшой пансионат. Но потом мы решили, что подготовим все для себя и переедем сюда", - говорит Сергей Чорба.

Идея переехать в село появилась у них несколько лет назад, но найти то, что искали - небольшой дом с верандой и большим двором посреди леса - удалось только сейчас.

"Карантин заставил нас активно искать варианты. Мы заплатили 130 тысяч леев, и теперь у нас есть два домика. В большом здании есть небольшая веранда, две комнаты, одна из которых будет служить "каса маре". Раньше там была печь, но мы ее убрали, так как она занимала много места", - говорит мужчина.

Анна говорит, что место покорило ее с первых минут: "Когда я вошла, я ощутила такую энергетику, которую сложно объяснить словами. У меня было ощущение, что владельцы вышли на несколько минут и вот-вот вернутся".

В начале супруги думали справиться сами, но оказалось, что без помощи мастеров не обойтись: "Мы расчистили участок, снесли всякие сарайчики и пристройки. В селе, как я поняла, пригодится все, поэтому все, что соседи считают ненужным, мы собираем для хозяйства".

Анна и Сергей хотят, чтобы материалы, которые используются для ремонта, были экологичными и такими же, как те, что использовали предыдущие владельцы.

Последние несколько недель семья Чорба проводит время, работая в загородном доме. К весне следующего года они планируют завершить работу и как можно скорее переехать.


 
Количество просмотров:
95
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.