Молдова отключается от Украины.

Министр экономики и инфраструктуры Кишинева Серджиу Райлян сообщил, что ведутся работы по объединению электроэнергетической системы Республики Молдова с энергосистемой Румынии. По его словам проект будет завершен в 2024 году. Общая стоимость проекта составляет 261 миллион евро. Часть финансовых ресурсов покрывается за счет ресурсов ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Европейского Союза и Всемирного банка.

Объединение электросетей с Румынией откроет Молдове доступ к региональному рынку электроэнергии, а тарифы для конечных потребителей будут лучше.

При этом, в общую энергосистему будет включена и Молдавскую ГРЭС.

Как говорят надежные источники, румынская государственная компания ведет переговоры о покупке активов МГРЭС. По крайней мере, данный вопрос обсуждался в парламенте Румынии. По мнению депутатов, это хорошее экономическое и стратегическое решение для Румынии, и не только.

@Telegram