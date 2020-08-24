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Экономика
Молдова отключается от Украины.
24.08.2020

  Министр экономики и инфраструктуры Кишинева Серджиу Райлян сообщил, что ведутся работы по объединению электроэнергетической системы Республики Молдова с энергосистемой Румынии. По его словам проект будет завершен в 2024 году. Общая стоимость проекта составляет 261 миллион евро. Часть финансовых ресурсов покрывается за счет ресурсов ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Европейского Союза и Всемирного банка.  

  Объединение электросетей с Румынией откроет Молдове доступ к региональному рынку электроэнергии, а тарифы для конечных потребителей будут лучше.

При этом, в общую энергосистему будет включена и Молдавскую ГРЭС. 

Как говорят надежные источники, румынская государственная компания ведет переговоры о покупке активов МГРЭС. По крайней мере, данный вопрос обсуждался в парламенте Румынии. По мнению депутатов, это хорошее экономическое и стратегическое решение для Румынии, и не только.

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