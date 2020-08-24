На вечер воскресения: За минувшие сутки выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом

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Здоровье
За минувшие сутки выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений случаев COVID-19 составляет 33478.
Обработано 1438 тестов, из которых 1097 - это первичные тесты.
Все случаи местные.
31 работают в системе здравоохранения, из которых 10 - врачи.
575 - в тяжелом состоянии.
На ИВЛ - 34.
304 человек выздоровели. Всего с начала пандемии выздоровели 23262 человек.
5 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.
940 человек умерли от ковида с начала эпидемии.
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