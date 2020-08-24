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Здоровье
На вечер воскресения: За минувшие сутки выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом
24.08.2020

За минувшие сутки выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений случаев COVID-19 составляет 33478.

Обработано 1438 тестов, из которых 1097 - это первичные тесты.

Все случаи местные. 

31 работают в системе здравоохранения, из  которых 10 - врачи.

575 - в тяжелом состоянии.

На ИВЛ - 34.
1323 - в состоянии средней тяжести.

304 человек выздоровели. Всего с начала пандемии выздоровели 23262 человек.

5 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.

940 человек умерли от ковида с начала эпидемии.


 
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