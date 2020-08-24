24 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Как нам сообщают подписчики, сейчас в Варшаве все стоят на ушах!
24.08.2020

Как нам сообщают подписчики, сейчас в Варшаве все стоят на ушах! Идет бешеный перезвон  между польским МИДом, ССОшниками и расквартированными за Бугом телеграм-пропагандистами. Кураторы вне себя от ярости: они пытаются докопаться, кто клюнул на дезу и распустил ее по всей телеге? Ведь как всё хорошо шло до 19:00: собрали толпу, начали водить ее по городу, привели ко Дворцу Независимости. И вишенка на торте всей этой картины – бегство диктатора на вертолете! Ну чем не первый пункт во всех мировых новостях! 

Если бы не грамотно запущенная через варшавских пропагандистов деза, на которую клюнули другие телеги и зарубежные СМИ, можно было бы сделать вид, что всё так и задумано: ну прошли ко Дворцу, ну ушли обратно. Дескать, мы здесь власть, ага. 

Но вдруг… Вдруг оказалось, что вертолет не увез, а привез Лукашенко к месту событий! С этого момента «переможная» картина дня пошла коту под хвост. После прибытия вертолета толпа сделала ноги от Дворца. И получилось, что один Лукашенко разогнал весь протест! После этого поступка Батьки никто уже и не вспомнит о каких-то там митингах. В информационном поле  протест положили на лопатки. 

Одним словом, блестящая спецоперация по дезинформированию противника и нанесению неожиданного, опрокидывающего контрудара! Респект!

@Telegram


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.