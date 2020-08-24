Как нам сообщают подписчики, сейчас в Варшаве все стоят на ушах! Идет бешеный перезвон между польским МИДом, ССОшниками и расквартированными за Бугом телеграм-пропагандистами. Кураторы вне себя от ярости: они пытаются докопаться, кто клюнул на дезу и распустил ее по всей телеге? Ведь как всё хорошо шло до 19:00: собрали толпу, начали водить ее по городу, привели ко Дворцу Независимости. И вишенка на торте всей этой картины – бегство диктатора на вертолете! Ну чем не первый пункт во всех мировых новостях!

Если бы не грамотно запущенная через варшавских пропагандистов деза, на которую клюнули другие телеги и зарубежные СМИ, можно было бы сделать вид, что всё так и задумано: ну прошли ко Дворцу, ну ушли обратно. Дескать, мы здесь власть, ага.

Но вдруг… Вдруг оказалось, что вертолет не увез, а привез Лукашенко к месту событий! С этого момента «переможная» картина дня пошла коту под хвост. После прибытия вертолета толпа сделала ноги от Дворца. И получилось, что один Лукашенко разогнал весь протест! После этого поступка Батьки никто уже и не вспомнит о каких-то там митингах. В информационном поле протест положили на лопатки.

Одним словом, блестящая спецоперация по дезинформированию противника и нанесению неожиданного, опрокидывающего контрудара! Респект!

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