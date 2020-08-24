Молдавский дизайнер вышла в финал суперпопулярного телешоу США "Проект Подиум"

Проект, изменивший жизнь. Дизайнер из Молдовы Виктория Кочиеру стала одной из трех финалисток американского телешоу "Проект Подиум".

"Попасть туда было очень сложно из-за бесконечного количества отборочных этапов. Мы проходили и медицинские, и психологические тесты. Нужно было соответствовать определенным параметрам, чтобы хорошо смотреться в кадре. Но все это стоило того", - рассказывает она.

За возможность принять участие в проекте ежегодно борются несколько тысяч человек со всего мира, однако отбор проходят только 17 человек. Их на два месяца запирают в особняке, без интернета, телевизора и телефонов.

Каждую неделю участники получают задание: например, за несколько часов перешить мужской пиджак в женский или сшить платье из рождественских гирлянд.

"Съемки проходили в Нью-Йорке. Для понимания масштабов, скажу, что бюджет шоу составляет 200 миллионов долларов. Во время съемок у нас была охрана. Они защищали нас от папарацци. По правилам, до премьеры никто не должен знать участников", - говорит Виктория Кочиеру.

В составе жюри были Том Браун, Брэндон Масквелл, Карли Клосс и Сирена Уильямс. Виктория смогла пройти в финал и занять второе место:

"Призы, которые я получила, - ничто, по сравнению с тем количеством внимания обычных людей и потенциальных клиентов, которое я тогда получила. Сегодня я чувствую, что могу строить карьеру именно так, как мечтала".

История Виктории Кочиеру больше похожа на сказку о Золушке. В Америку она попала случайно - выиграв в лотерее гринкард в 2015 году. Уезжая из Молдовы, она оставляла в стране небольшой магазин авторской одежды. В США ей пришлось начинать с нуля:

"Два года мы пытались что-то сделать и у нас ничего не получалось. Пока наши друзья покупали себе дома и дорогие вещи, мы все заработанные деньги вкладывали в собственный бренд и каждый раз безуспешно. Там важно иметь знакомых, кто бы что ни говорил. Только за океаном я поняла истинную силу "молдавского кумовства". Оказывается, это работает".

Благодаря настойчивости, Виктория смогла открыть онлайн-магазин, а сразу после участи в телешоу нашла инвестора для создания фабрики по производству одежды. Роль бизнесвумен она сочетает с ролью мамы трехлетнего Кристиана:

"Я - не типичная мама, поэтому у меня даже мысли не возникло о том, чтобы приостановить работу. Всегда найду выход, такая у меня натура. Например я могла не купить себе дорогую сумку или что-нибудь еще, а на сэкономленные деньги нанимала няню. Это позволяло выходить в люди и заводить полезные знакомства".

Виктория говорит, что добиться успеха ей помогает поддержка мужа и родителей. А еще желание покорить мир, о котором она не забывает ни на минуту.