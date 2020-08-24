Молдавский парламент-2020: сколько длились заседания, было принято законов и кто оказался самым трудоспособным

Парламентская весенняя сессия началась 3 февраля и завершилась 20 июля, подытожив работу депутатов. В этом контексте, ТРИБУНА составила рейтинг из 15 рекордов/любопытных фактов первой законодательной сессии этого года.

1). 21 пленарное заседание парламента

За весеннюю сессию 2020 года Парламент Республики Молдова был созван на 21 пленарное заседание. Из них 18 состоялись, а 3 не были проведены из-за отсутствия кворума. Первое пленарное заседание весенней сессии состоялось 6 февраля, последнее – 20 июля 2020 года.

2). Около 121,14 часа – продолжительность дебатов на пленарных заседаниях

Из 18 состоявшихся встреч общая продолжительность пленарных заседаний составила около 121,14 часа. Для сравнения: в 2019 году за весеннюю сессию парламент был созван на 16 пленарных заседаний с общей продолжительностью прений около 49,55 часов.

3). 164 законодательных акта принято

Парламент Республики Молдова принял за этот период 164 законодательных акта. Из общего числа принятых актов 133 являются органическими законами, а 31 – постановлениями. Парламент на весенней сессии принял 96 законов о внесении поправок и дополнений, 20 законов были предназначены для ратификации и 17 – рамочные законы. В то же время 14 из принятых постановлений касались внесения изменений и дополнений, 9 касались назначения и освобождения с должности и 8 были рамочными постановлениями. В первом чтении Парламент утвердил 133 законопроекта. На весенней сессии парламент принял пять законов, о подотчётности правительства перед парламентом, один из которых был признан неконституционным. Парламент также принял 25 нормативных актов, включенных в перечень законодательных приоритетов Правительства.

4). Больше всего инициатив выдвинули депутаты – 238

На протяжении весенней сессии 2020 года в парламенте зарегистрировано 350 законодательных инициатив. Из них большинство было представлено депутатами – 238 проектов. При этом 27 законодательных инициатив были представлены Постоянным бюро парламента или группами депутатов от всех парламентских фракций. Правительство представило парламенту на обсуждение и утверждение 95 проектов законодательных актов, а Президент страны – 17 проектов. Из общего количества проектов нормативных актов, зарегистрированных в Парламенте за указанный период, 5, включая один простой вотум, не были включены в законодательную процедуру.

5). Фракция с наибольшим количеством законодательных инициатив – 58

На весенней сессии большую часть законодательных инициатив выдвинула парламентская Фракция ACUM Платформа DA – 58 проектов, затем Фракция PAS, Блок ACUM – с 47 проектами. Фракция Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выдвинула 44 законодательные инициативы. Парламентская группа PRO Moldova разработала и представила 21 проект, фракция Демократической Партии Молдовы (ДПМ) – 19 проектов, фракция партии «ШОР» – 17. Независимые депутаты являются авторами 4 проектов.

6). 128 из 350 проектов законодательных актов – приняты

В ходе весенней сессии Парламента X созыва было зарегистрировано 350 проектов законодательных актов, из которых 5, включая один простой вотум, не вошли в законодательную процедуру. Из общего числа проектов, зарегистрированных на недавней сессии, 128 проектов были приняты, 201 находится в процессе рассмотрения или повторной экспертизы, 12 были отозваны и 3 отклонены.

7). 20 решений Постоянного бюро Парламента

На весенней сессии 2020 года Постоянное бюро парламента приняло 20 решений и провело 21 заседание.

8). 185 заседаний постоянных комиссий парламента

На весенней сессии 2020 года 11 постоянных комиссий парламента X созыва провели 185 заседаний. Согласно статистическим данным законодательного процесса, Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету провела 34 заседания, Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – 19, Комиссия по внешней политике и европейской интеграции и Комиссия по контролю за государственными финансами – по 18 заседаний каждая, Комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье – 17, Комиссия по экономике, бюджету и финансам и Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – по 16 заседаний, Комиссия по вопросам культуры, образования, исследований, молодежи, спорта и СМИ – 15, Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – 13, Комиссия государственного управления – 10, Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – 9.

9). Сотни отчетов постоянных комиссий парламента

В ходе заседаний 11 комиссий парламента одобрили около 300 докладов и совместных докладов и 825 заключений по проектам законодательных актов. Большинство докладов и совместных докладов было представлено Комиссией по экономике, бюджету и финансам – 85 и Комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету – 83. Большинство заключений по проектам законодательных актов, по 122 заключения, были представлены на весенней сессии Комиссией по вопросам культуры, образования, исследований, молодежи, спорта и СМИ и Комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету. Около 100 заключений были представлены Комиссией по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и Комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье. В то же время депутаты представили в комиссии 139 поправок к рассматриваемым законопроектам. В настоящее время большая часть реализуемых проектов находится в Комиссии по экономике, бюджету и финансам – 85 проектов и в Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье – 84.

10). 5 вотумов выдвинуто

На весеннюю сессию 2020 года в Парламент поступило 5 вотумов, из них 4 вотума вошли в законодательную процедуру, а один не был допущен. Из 4 вотумов 3 были простыми, а 1 – вотум недоверия. В то же время один простой вотум не был представлен для обсуждения на пленарном заседании парламента.

11). Фракция с наибольшим количеством докладов по законопроектам на пленарных заседаниях – 31

На первом заседании действующего Законодательного собрания депутаты от Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ) представили большинство докладов по законопроектам на пленарных заседаниях, 31 (авторский доклад) и 176 (докладов комиссии). Фракция PAS, Блок ACUM представили 13 авторских докладов и 1 доклад комиссии, Фракция ACUM Платформа DA – 11 и, соответственно, 4 доклада, Фракция Демократической Партии Молдовы (ДПМ) – 5 авторских докладов и 80 докладов комиссий. Согласно статистическим данным весенней сессии Парламента 2020 года, у членов ПСРМ также больше всего совместных докладов – 19, за ними следуют депутаты ДПМ (16 совместных докладов).

12). Фракция с наибольшим количествомзаявлений– 8

Наибольшее количество заявлений за этот период было у депутатов PAS, Блок ACUM – 8 из общего количества заявлений (21), а у ACUM Платформы DA – 5, ПСРМ – 2, у неаффилированных депутатов – 6. Следует отметить, что право депутатов на заявления по вопросам, которые не включены в повестку дня пленарного заседания, предусмотрено Регламентом Парламента.

13). Фракция с наибольшим количеством выступлений–44

Фракция PAS, Блок ACUM – лидирует по количеству выступлений по проектам законодательных актов – с начала сессии депутаты фракции выступили на пленарных заседаниях 44 раза. При этом каждое пятое выступление принадлежит депутатам Фракции ACUM Платформы DA (24), которые обогнали депутатов ПСРМ одним выступлением (23). ДПМ выступила 8 раз, фракция Партии «ШОР» – 4, неаффилированные депутаты – 5.

14). Учреждение, которому было задано больше всего вопросов – 9

В ходе весенне-летней сессии 2020 года депутаты X созыва направили 45 вопросов и 4 запроса правительству или руководителям других органов государственного управления. Больше всего вопросов и запросов было адресовано правительству (9), затем Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты (7), Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (6), Министерству экономики и инфраструктуры ( 5), премьер-министру (4) и Генеральной прокуратуре (4). Вопросы и запросы также были поданы в Министерство юстиции (3), Службу информации и безопасности (3), Министерство финансов (2), Агентство государственной собственности (2), Национальное агентство автомобильного транспорта (2) и в другие учреждения.

15). Группа, задавшая больше всего вопросов компетентным учреждениям – 16

Из 45 вопросов, адресованных компетентным учреждениям, большинство было адресовано фракцией PAS Блок ACUM (16 вопросов), за которой следует фракция ACUM Платформа DA (10 вопросов). Фракция ДПМ задала 6 вопросов, а фракция партии «ШОР» – 5. По одному вопросу адресовали фракция ПСРМ, парламентская группа PRO Moldova и независимые депутаты. Неаффилированные депутаты задали 5 вопросов. Следует отметить, что 4 запроса были поданы Фракцией ACUM Платформы DA и фракцией партии «ШОР».

Примечание: рейтинг был разработан на основе статистических данных Законодательного собрания.