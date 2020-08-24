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Политика
Наши политики: Кто чем занимался в эти выходные
24.08.2020

Игорь Додон с сыновьями собирает Рислинг на родительском винограднике. 

Майя Санду стримит лайвы в обнимку с собакевичем. Обещает всех наказать и во всём разобраться. Как обычно.

Ренато Усатый с барского плеча жертвует деньги на благотворительность, непонятно откуда у него взявшиеся, ведь российский бизнес давно уже тю-тю. 

Андрей Нэстасе встречается с районными организациями Платформы ДиП и стримит лайвы оттуда, среди кучи народу, но без животных. 

В коронавирусном августе молдавские политики, привыкшие в это время валить из страны и набираться сил на разных интересных побережьях, вынуждены сидеть на Родине и выдумывать себе занятия. Более несчастными мы их давненько не видели. 

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