Наши политики: Кто чем занимался в эти выходные

Игорь Додон с сыновьями собирает Рислинг на родительском винограднике.

Майя Санду стримит лайвы в обнимку с собакевичем. Обещает всех наказать и во всём разобраться. Как обычно.

Ренато Усатый с барского плеча жертвует деньги на благотворительность, непонятно откуда у него взявшиеся, ведь российский бизнес давно уже тю-тю.

Андрей Нэстасе встречается с районными организациями Платформы ДиП и стримит лайвы оттуда, среди кучи народу, но без животных.

В коронавирусном августе молдавские политики, привыкшие в это время валить из страны и набираться сил на разных интересных побережьях, вынуждены сидеть на Родине и выдумывать себе занятия. Более несчастными мы их давненько не видели.

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