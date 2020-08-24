В Молдове за полгода оборот предприятий торговли и услуг снизился

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-июне 2020 года оборот розничной торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов) снизился на 1,4% (в сопоставимых ценах), по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Оборот рыночных услуг, оказанных населению, уменьшился на 24,7% (в сопоставимых ценах), по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В январе-июне 2020 года оборот торговли автотранспортных средств и мотоциклов снизился на 22,3% (в текущих ценах), по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Оборот оптовой торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов) в январе-июне 2020 года снизился на 9,3% (в текущих ценах), по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В январе-июне 2020 года оборот рыночных услуг, оказанных предприятиям, уменьшился на 15,2% (в текущих ценах), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Виной всему коронакризис.

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