Депутат ПСРМ: Юрий Лянкэ должен сидеть в тюрьме

Оппозиционеры пытаются свалить вину на нынешнее правительство. К примеру, в эфире передачи на одном из телеканалов республики Александру Слусарь попытался обвинить нынешнее руководство страны в том, что они не хотят дать протестующим аграриям 200 млн леев.

В то же время, ставит в качестве примера правительство Юрия Лянкэ, которое выделило 14 млрд леев для спасения банковской системы Молдовы.

- Когда вы говорите, что Майя Санду и Юрий Лянкэ дали деньги банкам, забрали деньги с резервного фонда, чтобы спасти банки, то в этом участвовала и лидер PAS Майя Cанду, с которой вы были вместе в блоке ACUM. Я думаю, что Лянкэ должен сидеть в тюрьме за то, что тогда забрали деньги из Резервного фонда якобы для спасения банков..., - ответил депутат ПСРМ Николай Паскару в эфире той же передачи.

Также он подчеркнул сомнительную активность парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда, которую возглавляет Александр Слусарь – расследование фактически заглохло, а участвовавшие в банковской афере политики хотели проголосовать с главным фигурантом дела Шором за снятие правительства Иона Кику.

Автор: Михаил Генчу