Кику: Если количество случаев Covid-19 увеличится, то мы введем ограничения

Премьер-министр рассказал о том, что на прошлой неделе был значительный рост числа заболевших. Если подобная динамика продолжится, могут быть введены ограничения. В то же время, глава Кабмина сообщил о том, что 1 сентября откроются не все учебные заведения.

"Откроются только те учебные заведения, которые смогут подготовиться. Мы допускаем, что не все они будут готовы, поэтому не получат разрешения", – заявил Кику.

На прошлой неделе в стране был побит антирекорд пол количеству заболевших. 19 августа заболели 626 человек.

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