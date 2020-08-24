Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием.

В частности, он рассказал, что участниками Ланромата являлись весьма заметные в Молдавии персонажи . Это Андрей Тимотин, близкий друг Влада Плахотнюка. Тимотин живет в Украине, обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдавии. И это молдавский политик и бизнесмен Илон Шор.

Им могут быть предъявлены заочные обвинения, после чего объявят в розыск. Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого. По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банк «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации. Усатый уже объявлен в розыск.

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