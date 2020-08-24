Все-таки, хорошо, что мы такие бедные!

Как обычно в это время, записки рассерженного корреспондента "КП".

В этот раз - Леонида Рябкова.

Мониторил новости и опа! Украина внесла ряд стран, в том числе Молдову, к странам "зеленой зоны". Оказалось, что журналист просто ошибся. Наша страна, как была в середине "краснозонных" стран, так и осталась там. Даже Россию украинский минздрав перенес в "зеленую"!

Как приходят выходные, так меньше у нас случаев заболевания коронавирусом становится. Оно и понятно. меньше тестов - меньше выявляется заболевших. А вот представьте на секундочку, какое бы место занимала Молдова по количеству заболевших на 100 тысяч населения, если бы наша страна была богатой, имела бы миллионы тестов и протестировала бесплатно всех граждан?! Думается, мы бы впереди планеты всей оказались бы! Догнали бы и перегнали даже США.

А на улице полным-полно людей. Раньше бы большая часть уже загорала бы на морском берегу, сегодня они здесь, в Молдове. Все переполнено - магазины, пляжи наши местные, общественный транспорт, кафе и бары, парки и скверы, улицы...

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