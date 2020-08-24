Ион Чебан возмущен продолжающимися работами по сносу кинотеатра «Гаудеамус»

Примар не даст спуску. Ион Чебан возмущен - генпримару доложили о том, что в районе кинотеатра "Гаудеамус" продолжаются работы по разрушению конструкции, и эти процессы, по мнению Чебана, проходят с нарушением закона. Чебан заявил, что выступает категорически против снова любимого многими кишиневцами здания:

- Кто-то решил действовать вопреки закону. Мне сообщили, что ночью к кинотеатру «Гаудеамус» привезли спецтехнику для продолжения сноса здания. Я получил фотографии, утром никто не работал, но недавно там начались работы.

Повторяю, эти действия являются незаконными. Они утверждают, что есть разрешительные документы. Муниципалитет ранее приостановил действие этих документов. Необходимо все детально проанализировать. Я попросил ответственных лиц изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

Я категорически против сноса здания. К сожалению, суд определяет, какими должны быть действия примэрии. Мы не можем построить там неизвестно что. По этому вопросу выскажутся юристы муниципалитета.

У нас есть наследие прежних управлений: более 2000 строительств, сотни авторизаций, выданных не нами. Если есть возражения на разрешения, выданные Управлением архитектуры, давайте обсудим. Я в первую очередь заинтересован в том, что все, что делается, должно выполняться по закону, а виновные должны быть привлечены к ответственности за нарушения, - написал в Facebook Чебан.