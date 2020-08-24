А знаете ли вы? Водонапорная башня в Кишиневе...

В 1892 году постройкой двух водонапорных башен было положено начало городскому водопроводу Кишинёва. Одну башню знают все, она находится рядом с Государственным университетом, другую башню на пересечении улиц Василе Александри и Вероники Микле взорвали в 1963 году.

В 1905 году строится первый артезианский колодец кишинёвского водопровода. Его глубина — 131,5 метра. В 1923 году на карте города появляется ещё один артезианский колодец, на этот раз глубиной 70,29 метра.

Впоследствии в 1934 году его глубина была увеличена до 123 метров. Оба артезианских колодца располагались в долине реки Бык, на правом берегу, во дворе водозавода, на 43 и 45 метрах над уровнем моря.

@Telegram