Зеленая или красная зона. Кто откуда прибыл и все о карантине в 14 дней.

"А вдруг вы в Румынии в туалет на заправке сходили или в молл на часик забежали?"

Опа, транзит из "зеленой" Болгарии в Молдову через Румынию считается въездом из "красной" зоны - 14-дневный карантин обязателен!

Упс, если вы прилетели из "зеленой" Турции в Кишинев до конца августа, то 14-дневный карантин обязателен тоже!

Граждане Молдовы, которые возвращаются из стран «зеленой зоны», НЕ будут находиться на самоизоляции 14 дней. По предложению Игоря Додона власти аннулировали обязанность пребывания граждан в двухнедельном карантине, если они вернулись из стран "зеленой зоны".

Вопросы все равно возникают, попытаемся на них ответить.

Что это решение на самом деле означает?

С 1 сентября, лица, которые въезжают в Молдову из стран, находящихся в категории «зеленая зона», не будут заполнять Эпидемиологический листок, а также не обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В тоже время прибывающие в Молдову граждане, которые напрямую или транзитом следуют из стран «красной зоны» в обязательном порядке будут заполнять Эпидемиологический листок и подписывать заявление о соблюдении режима самоизоляции.

Если я возвращаюсь из страны "зеленой зоны" через страну "красной" (Румыния, например), придется ли мне сидеть на 14-дневном карантине?

- К сожалению, придется, - отвечает пресс-секретарь Национального центра общественного здоровья Олеся Кройтор. - Согласно постановлению Чрезвычайной комиссии №26 от 21 августа, граждане, возвращающиеся из стран "зеленой" зоны транзитом через "красную", все равно должны сидеть на 14-дневном карантине.

А если граждане Молдовы, пересекая страну "красной" зоны, не выходили из транспортного средства и ни с кем не контактировали?

- Все равно придется, - говорит Олеся Кройтор. - Как человек докажет, что не выходил из автомобиля, не заходил в магазин?

Человек вернулся, допустим, сегодня из страны "зеленой" зоны, подписал на границе обязательство пробыть на 14-дневном карантине. Должен ли он после 1 сентября соблюдать это обязательство?

- Да, придется это делать, - объясняет Олеся Кройтор. - Потому что граждане прибыли в Молдову до 1 сентября, до того дня, как было принято решение на разделение стран на "зеленую" и красную" зоны.

Какие страны входят в "зеленую" зону, а какие - в "красную"?

Список составляется Минздравом Молдовы и должен вот-вот появиться.

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