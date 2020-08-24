Чебан, мэр города Кишинев: Огромная проблема для Кишинева - это сброс сточных вод

Огромная проблема для Кишинева - это сброс сточных вод предприятий в общественную канализацию, поскольку многие экономические агенты не имеют станций для предварительной очистки. Из-за этого в сточных водах значительно превышена допустимая концентрация вредных веществ. Именно это стало причиной появлению неприятного запаха от очистных сооружений.

После появления зловония ответственные лица ,,Apă – Canal Chişinău” поздно начали использовать дополнительные вещества для уменьшения запаха.

Странно, что ситуацию с сбросом отходов в общественную канализацию терпели годами, и вместо того, чтобы мотивировать эти юридические лица, строить свои станции по очистке - городские власти просто взимали с них двойной тариф.

В связи с этим распорядился до конца недели предпринять меры для ликвидации неприятного запаха. Я попросил соответствующие органы оштрафовать и уволить лиц, ответственных за созданную ситуацию. В то же время экономические агенты, не соблюдающие законодательство, рискуют быть отключенными от общественного водопровода и канализации.

Город не должен страдать из-за того, что кто-то плохо выполняет свою работу или экономит на людях. Я не буду дальше мириться с безразличием некоторых чиновников или экономических агентов. Каждый должен работать по закону. Права некоторых экономических агентов заканчиваются там, где начинаются права граждан и нарушается законодательство.

В скором времени введем в эксплуатацию новую станцию. Мы приложили много усилий, чтобы завершить этот проект. Надеюсь, что в этих условиях ситуация в городе изменится.

@Telegram