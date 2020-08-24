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Санду напомнили об ее «достижениях» на посту главы Минобразования
24.08.2020

В правительственной карьере Майи Санду имеются крайне непривлекательные моменты, в том числе уголовное дело.

Сомнительные достижения на посту министра образования лидера ПДС Майи Санду перечислил депутат ПСРМ Влад Батрынча. Дама, претендующая на чистоту и неподкупность, успела внести свою лепту в нынешнее состояние молдавского общества и экономики, о чем ее сторонники почему-то все время забывают.

- В качестве министра образования Майя Санду оставила в памяти наших граждан:

1. Закрытие школ (было закрыто более 200 школ);

2. Увольнение учителей, достигших пенсионного возраста;

3. Массовые протесты студентов и учителей;

4. Камеры видеонаблюдения на экзаменах на степень Бакалавра.

Отметим важный факт из правительственной карьеры Майи Санду. Речь идет о возбуждении уголовного дела в связи с организацией тендера на закупку 1200 камер наблюдения на сумму 7 миллионов леев.

Уголовный процесс был возбужден в 2013 году, но впоследствии был закрыт, а затем возобновлен. В этом смысле отмечу и публичные сожаления бывшего генерального прокурора Кишинева Ивана Дьякова: «Государство не ворует, дорогая госпожа Майя. ВОРЫ воруют у государства. Вы помните, сколько вы платили за китайские видеокамеры, покупая их по цене тех, что сделаны в Германии? Вы трижды откладывали тендер, пока не победил нужный… Все так делают, не так ли? Признаюсь, я виноват. Я подал то дело…», – напомнил Влад Батрынча.

Как сообщает портал actualitati.md, представитель фракции ПСРМ обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить ему следующую информацию:

– подтвердить или опровергнуть, возбуждено ли уголовное дело против мошеннического тендера на закупку 1200 камер наблюдения на сумму около 7 миллионов леев, которые должны были быть установлены в центрах бакалавриата в 2013 году;

– в случае возбуждения такого уголовного дела, какие процессуальные действия были предприняты и к чему они привели?

– справедливо ли, что уголовное дело было закрыто? Вместе с тем, какие обстоятельства определили классификацию уголовного дела?


 
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