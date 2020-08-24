24 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Почему Нэстасе боится избирателей из Приднестровья
24.08.2020

Андрей Нэстасе боится избирателей из Приднестровья. Еще не открыта предвыборная президентская кампания, а лидер Платформы ДА пытается бить на упреждение. И, как всегда, в молоко.

– Нужно уделить особое внимание намерениям властей распространить и усилить фальсификацию выборов, используя оплачиваемых избирателей из приднестровского региона. Я заметил активизацию отношений между Игорем Додоном и так называемым приднестровским лидером (Вадимом Красносельским – ред.). Вызывает тревогу и намерение Центральной избирательной комиссией открыть несколько избирательных участков для жителей приднестровского региона, - отметил Нэстасе.

Он убежден в том, что выиграет выборы у Игоря Додона, тем более что будет «полагаться на доверие и свободное волеизъявление всех граждан, независимо от их политических предпочтений, вероисповедания, национальности».

Чтоб мы так зарабатывали, как Нэстасе уверен в своей победе! Хотя, наверное, он не очень в ней уверен, раз начинает по образу и подобию Майи Санду (и в каком же месте он самостоятелен?!) маргинализировать в глазах своего электората жителей Приднестровья. Вестимо те, у кого на левом берегу Днестра есть гражданство Молдовы, – если и пойдут на выборы, то не проголосуют за Нэстасе. Он им чужд ментально и духовно. И он это прекрасно понимает, готовя очередной скандал, который еще больше затянет политическую петлю на его неискушенной в хитрой игре вые.

Автор: Николай Костыркин


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.