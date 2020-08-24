Почему Нэстасе боится избирателей из Приднестровья

Андрей Нэстасе боится избирателей из Приднестровья. Еще не открыта предвыборная президентская кампания, а лидер Платформы ДА пытается бить на упреждение. И, как всегда, в молоко.

– Нужно уделить особое внимание намерениям властей распространить и усилить фальсификацию выборов, используя оплачиваемых избирателей из приднестровского региона. Я заметил активизацию отношений между Игорем Додоном и так называемым приднестровским лидером (Вадимом Красносельским – ред.). Вызывает тревогу и намерение Центральной избирательной комиссией открыть несколько избирательных участков для жителей приднестровского региона, - отметил Нэстасе.

Он убежден в том, что выиграет выборы у Игоря Додона, тем более что будет «полагаться на доверие и свободное волеизъявление всех граждан, независимо от их политических предпочтений, вероисповедания, национальности».

Чтоб мы так зарабатывали, как Нэстасе уверен в своей победе! Хотя, наверное, он не очень в ней уверен, раз начинает по образу и подобию Майи Санду (и в каком же месте он самостоятелен?!) маргинализировать в глазах своего электората жителей Приднестровья. Вестимо те, у кого на левом берегу Днестра есть гражданство Молдовы, – если и пойдут на выборы, то не проголосуют за Нэстасе. Он им чужд ментально и духовно. И он это прекрасно понимает, готовя очередной скандал, который еще больше затянет политическую петлю на его неискушенной в хитрой игре вые.

Автор: Николай Костыркин