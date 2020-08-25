Генпримар остановил работы по сносу бывшего кинотеатра «Гаудеамус»

Любые действия по сносу здания кинотеатра «Гаудеамус» сегодня являются незаконными!

Вчера, утром, 24 августа, появилась информация о том, что в районе кинотеатра «Гаудеамус» продолжаются работы по разрушению конструкции, что, по мнению генпримара Кишинева, является нарушением закона. Ион Чебан заявил, что выступает категорически против снова любимого многими кишиневцами здания.

Сегодня в обед работы по сносу здания были остановлены муниципалитетом.

- Будет составлен протокол в связи с проведением работ по демонтажу без разрешительных документов, ограничением доступа и мусором в общественном месте. Я с удивлением узнал, что на месте бывшего кинотеатра «Гаудеамус» несколько лет назад некоторыми чиновниками был составлен зональный градостроительный план. Повторяю, любые действия по сносу здания кинотеатра «Гаудеамус» сегодня являются незаконными! – написал Ион Чебан в социальной сети.

Глава примэрии попросил созвать срочное заседание МСК, чтобы найти юридическую возможность возврата этой земли муниципалитету и аннулировать зональный градостроительный план.

- А почему бы на этом месте не построить театр или муниципальный культурный центр для художников, театральных коллективов, музыкантов, молодых талантов? – задался вопросом столичный градоначальник.