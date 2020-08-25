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Приднестровский «Шериф» возьмет под контроль парламент Молдовы.
25.08.2020

   Молдавские выборы нынешней осени будут сопровождаться изменением расстановки сил внутри страны, в этом уверен директор Центра исследований, анализа и прогнозов Balkan Center Сергей Манастырлы. 

   Комментируя особенности предстоящей избирательной кампании в ходе публичных дебатов в IPN: «Осень выборов: ожидания и вызовы в контексте европейского развития», он назвал «одним из важных факторов влияния на исход выборов роль приднестровского холдинга «Шериф». «Она все более возрастает, как в части экономического влияния, так и политического, а также финансовых вливаний в политический истэблишмент Молдовы и проникновения в различные органы власти и судебной системы для защиты своих финансовых интересов».

   «Если на парламентских выборах в 2019 году «Шериф» получил одного-двух депутатов, то теперь ситуация будет гораздо интереснее. Представители холдинга ведут активную работу, чтобы заполнить вакуум влияния, оставшийся после дезинтеграции созданного Плахотнюком ядра», - отметил Сергей Манастырлы.

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