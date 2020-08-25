США не будет оказывать поддержку Игорю Додону.

Ион Кику провел встречу с послом США Дереком Хоганом. Как сообщает пресс-службая, на ней политики обсудили актуальные вопросы и результаты совместных проектов.

В ходе встречи премьер поблагодарил дипломатического представителя Штатов за оказанную помощь в сферах экономики и юстиции. Также Кику выразил признательность за ремонт дорог и содействие в восстановлении ирригационных систем.

По неофициальной информации И.Кику просил Д.Хогана об оказании поддержки на выборах И.Додону. Однако встреча окончилась безрезультатно. США, ни при каком раскладе не будут поддерживать И.Додона.

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