На вечер понедельника в Молдове выявлено 350 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом всего за период пандемии заболели 33 828 человек (1 876 в Приднестровье), из которых 23 570 уже выздоровели (1 513 на левом берегу Днестра), а 9 313 еще болеют.

Общее число сделанных лабораторных тестов превышает 198 тысяч.

553 человека находятся в тяжелом состоянии, 37 подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество летальных исходов выросло на пять и составляет 945 случаев (59 в Приднестровском регионе). Среди новых жертв вируса 38-летняя подполковник полиции Наталья Кирилова, мать троих несовершеннолетних детей.

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