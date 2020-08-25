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Общество
О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
25.08.2020

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.   В частности, в связи с проведением работ 25 августа с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах, находящихся в периметре улиц: Мирча чел Батрын – Николае Милеску-Спэтару – Джинта Латинэ – Михаил Садовяну – Алеку Руссо – Ион Думенюк – Николае Сулак – Игорь Виеру – Петру Заднипру. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

@Telegram AiF

 


 
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