О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. В частности, в связи с проведением работ 25 августа с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах, находящихся в периметре улиц: Мирча чел Батрын – Николае Милеску-Спэтару – Джинта Латинэ – Михаил Садовяну – Алеку Руссо – Ион Думенюк – Николае Сулак – Игорь Виеру – Петру Заднипру.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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