Дела депутатов парламента, лишенных иммунитета, до сих пор еще не в суде

В августе 2019 года врио Генпрокурора Думитру Робу заявил после лишения Илана Шора депутатской прикосновенности, что «что сотрудники правоохранительных органов должны принять срочные меры, чтобы избежать уничтожения, сокрытия или подмены доказательств, чтобы предотвратить отчуждение имущества, полученного в результате преступления».

Илана Шора обвинили в злоупотреблении служебным положением, совершенном администратором банка в интересах организованной преступной группы.

Через месяц врио Генпрокурора Думитру Робу потребовал от депутатов снять депутатскую неприкосновенность с ближайшей соратницы экс-примара Оргеева Марины Таубер и депутата Регины Апостоловой.

- С 17 августа 2012 года они активно участвовали в действиях по ограблению банковской системы, действиях, которые привели к ограблению банка в интересах партии «Шор», - пояснил с трибуны парламента глава прокуратуры.

Следующим депутатом, которого лишили депутатского иммунитета стал Петру Жардан.

- Есть обоснованные подозрения, что в 2013 году в интересах преступной группы во главе с Иланом Шором, по согласованию с членами антимонопольной комиссии, путем превышения служебных обязанностей были созданы условия для захвата активов Международного аэропорта Кишинева со стороны организованной преступной группы, созданной для этого.

У прокуратуры есть доказательства совершения преступления отмывания денег в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы, - сказал тогда врио Генпрокурора Думитру Робу.

За ним последовало лишение депутатской неприкосновенности экс-представителя Демпартии Владимира Чеботаря, который также подозревается в злоупотреблении служебным положением и участии в сомнительной сделке по концессии Международного аэропорта Кишинева.

Все лишенные привилегии иммунитета депутаты настаивают на своей невиновности, мотивируя уголовные разбирательства и обвинения политическими интересами.

Автор: Михаил Генчу