Почему Майе Санду, как Навальному, надо срочно отдаться молдавским врачам - иначе быть беде

Вот уже которые сутки с информационных потоков не уходит имя российского оппозиционера Алексея Навального. Что там с ним случилось - отравление или приступ хрони ческой болезни - решают сейчас немецкие врачи. А наши оппозиционеры, естественно, выразили Навальному полную солидарность.

Среди первых была наша Майя Григорьевна Санду, которая, как вы помните, хочет отсудить у "КП" 50 тысяч на партийную деятельность.

"Очень часто и во многих странах такая смелая, открытая и честная гражданская позиция была сопряжена с серьезной опасностью, в том числе и для жизни человека, последовательно придерживающегося ее", - заявила Майя Григорьевна.

И вроде бы все нормально и солидарно, но что-то нас в этом послании Санду зацепило. Какая-то сопричастность к случившемуся: уж больно искренне звучали ее слова, так, будто с ней произошло нечто подобное. Стоп! А ведь произошло!

В 2019 году накануне парламентских выборов Санду с Нэстасе вдруг заявили, что их... отравили ртутью. Они оба заявили, что в их крови обнаружили высокий уровень содержания "тяжелых металлов", в частности ртути. Тогда они обвинили действующую власть в попытке расправиться с ними таким вот способом.

Правда, потом, после выборов, все смолкло. И это пугает. То есть, никаких сведений о том, лечились ли оппозиционеры от отравления, не поступало. Это весьма странно, поскольку отравление ртутью - это вам не шутки. Лечить надо долго и, местами, нудно.

Мы хотели бы отметить, что в любой другой демократической стране, политики, претендующие на что-либо весомое, не чураются публиковать состояние своего здоровья, доносить его общественности. Бог с ним, с Нэстасе, он уже особо ни на что не претендует, но госпожа Санду, на наш субъективный взгляд, должна срочно отдаться врачам, чтобы успокоить граждан. А ежели отравление ртутью не залечено, то его надо лечить! Не оттягивая. С этой гадостью шутки плохи.

Вы только посмотрите на симптомы (согласно Википедии): отсутствие аппетита, повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость — неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность. Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей.

В общем, в случаях острого отравления ртутью человеку полагается неотложная госпитализация. В случае хронического - стационарное лечение. Ну а в совсем «профессиональных» случаях отравления пациенту полагается сменить вид деятельности или работу.

Нет, не подумайте, что мы эту статью написали в качестве мести за иск Майи Санду к "КП". Вовсе нет. Мы реально беспокоимся о том, чтобы человек, отравленный ртутью, не влиял на сознание масс. Ему лечиться надо.

Но все меняется, если Майя Григорьевна про отравление ртутью солгала. Но ведь этого же не может быть, не так ли?