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Политика
Не рубите сук, на котором вы на выборах выезжаете.
25.08.2020

И Майя Григорьевна и Андрей Андреич в очередной раз наступают на грабли, обильно разбросанные по электоральному полю. Богоизбранные оппозиционеры озабочены массовыми "подвозом избирателей из Приднестровья" на участки. 

Два момента:

1 - участков в Приднестровье самом, как обычно, не будет. А те парочка участков что будут на территории правого берега - ну максимум (максимум!) - могут вместить до 10 тысяч избирателей. 

2 - говоря о Приднестровье и его жителях, отдельно от общемолдавского голосования, два лидера проевропейской оппозиции таким образом начинают играть "в сепаратизм" фактически признав Приднестровье отдельным субьектом.

Ах да, третий момент в качестве бонуса: на основании озабоченности в отношении избирателей из ПМР на участках на территории Молдовы, тот же верховный главнокомандующий (или партия одной звезды, если у них хватит смекалки) - могут усомниться в неосуществимости подвозов массовых за рубежом, во всех этих ваших

Пармах или Бэкэу. Со всеми вытекающими отсюда ограничениями.  Иными словами, мы бы хотели посоветовать Майе Григорьевне и Андрей Андреичу: не рубите сук, на котором вы на выборах выезжаете.

@Telegram MP


 
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