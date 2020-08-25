Не рубите сук, на котором вы на выборах выезжаете.

И Майя Григорьевна и Андрей Андреич в очередной раз наступают на грабли, обильно разбросанные по электоральному полю. Богоизбранные оппозиционеры озабочены массовыми "подвозом избирателей из Приднестровья" на участки.

Два момента:

1 - участков в Приднестровье самом, как обычно, не будет. А те парочка участков что будут на территории правого берега - ну максимум (максимум!) - могут вместить до 10 тысяч избирателей.

2 - говоря о Приднестровье и его жителях, отдельно от общемолдавского голосования, два лидера проевропейской оппозиции таким образом начинают играть "в сепаратизм" фактически признав Приднестровье отдельным субьектом.

Ах да, третий момент в качестве бонуса: на основании озабоченности в отношении избирателей из ПМР на участках на территории Молдовы, тот же верховный главнокомандующий (или партия одной звезды, если у них хватит смекалки) - могут усомниться в неосуществимости подвозов массовых за рубежом, во всех этих ваших

Пармах или Бэкэу. Со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Иными словами, мы бы хотели посоветовать Майе Григорьевне и Андрей Андреичу: не рубите сук, на котором вы на выборах выезжаете.

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