Лилия Бураковски: Выборы президента могут завершиться в первом туре

Президентские выборы в Молдове могут стать непредсказуемыми, уверена журналист и телеведущая Лилия Бураковски. Она не исключает, что избирательная гонка завершится в первом туре победой нынешнего президента Игоря Додона. „Хотя рейтинг у него сейчас невысокий, нужно учитывать тот факт, что левый политический фланг в Молдове довольно стабильный, а кандидатов там не так много”, - аргументировала свое мнение телеведущая в ходе публичных дебатов в IPN „Осень выборов: ожидания и вызовы в контексте европейского развития”.

„Заявили о желании баллотироваться Ренато Усатый и Владимир Воронин, но, думаю, на левом фланге уже идут переговоры, если не торг о том, чтобы эти кандидаты не мешали основному игроку”, - допускает Лилия Бураковски.

По ее мнению, свою роль сыграет и прогнозируемо низкая явка на выборах. „Установлены очень жесткие условия участия в голосовании - маски, свои ручки. Также на два часа сокращено время голосования. Все это может уменьшить количество проголосовавших. А низкая явка при разбросе кандидатов на правом сегменте и дисциплинированности левого избирателя может как раз в этом случае сыграть на победу кандидата слева”, - отмечает журналист.

„Пока правые будут воевать, при этом не за идею, а друг против друга, Игорь Додон попытается взять выборы с первого тура”, - убеждена Лилия Бураковски.

А эффективным инструментом достижения победы станет псевдогеополитика. «Зачем выдумывать велосипед, если можно использовать то, что и так хорошо работает. Показать, сколько было визитов в Москву, как хорошо договорились, вовремя подъедет солярка для фермеров и еще пара предвыборных вкусняшек, которые покажут, что если президенту не удалось выстроить равнозначную политику cо всем внешними партнерами, то как минимум с Россией все хорошо”, - говорит журналист.

Единственным фактором внешнего влияния она назвала ситуацию в Беларуси. „Туда смотрят и из президентского дворца, и из оппозиции. Какой флаг окажется наверху в Минске, та сторона и попытается использовать эту ситуацию с выгодой для себя”, - заключила Лилия Бураковски.

Президентские выборы в Молдове не смогут ответить ни ожиданиям общества, ни ожиданиям партнеров республики по развитию, считает Бураковски.

„Во-первых, конечно же, потому, что следовало отменить решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года (по которому были возвращены всенародные выборы президента – прим. IPN) и не тратить деньги на все это безумие, учитывая те полномочия, которые есть у президента Республики Молдова”, - аргументировала свое мнение журналист.

„Ведь в итоге, наши граждане видят в президентах этакого «батьку», который сейчас всем надают и они станут работать как положено, на благо народа. Многие просто не могут понять, что у нашего президента нет таких полномочий, и изящные формулировки, с которыми выходит нынешний президент – «по инициативе президента фракция Партии социалистов….» - не могут длиться бесконечно”, - говорит Лилия Бураковски.

„К тому же вряд ли на этих выборах мы будем обсуждать экономическое развитие страны, модернизацию сельского хозяйства, соответствие образования вызовам XXI века и т.д. Скорее всего, мы будем обсуждать, кто виноват и у кого взять денег. Что на самом деле не решает ни одной проблемы наших граждан. И это вторая причина, по которой выборы 1 ноября не будут соответствовать ожиданиям”, - отметила журналист.

По ее мнению, политики такую ситуацию не пытаются изменить. „Они занимаются самолюбованием. Смотрят в зеркало, вместо того чтобы смотреть в окно. И начинают действительно верить, что „никто, кроме меня”, и пытаются убеждать в этом граждан. Именно в этот момент мы, избиратели, перестаем помнить про коррупцию и про то, что полтора года Влада Плахотнюка нет в стране, а его дело живет, и даже генеральный прокурор выходит и признается: я не могу сдвинуть дело Metalferos, потому что им занимаются судьи Плахотнюка”, - заключила Лилия Бураковски.