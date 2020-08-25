Политолог: «Теперь обещание Владимира Воронина от 1996 года актуально как никогда»

«Сейчас идея ликвидации института президентства актуальна как никогда», — считает политолог Аурелия Перу, передает ТРИБУНА.

В комментарии она сослалась не только на недавние события, но и на кандидатов в президенты.

«В воскресенье комбатанты, протестовавшие в центре столицы, дали понять, что они не поддерживают кандидатуру Майи Санду на пост президента и что композитор Евгений Дога, писатель Николае Дабиджа или генерал Ион Косташ заслуживают возглавить государство. Понятно, что ни одна партия не предложит этим общественным деятелям роль президента. Даже если бы генерал хорошо смотрелся во главе государства.

Что касается Маэстро Доги, то лучше не привлекать таких гениев к политической кухне. Я помню, как Его Величество убедил нас во времена Плахотнюка, как хорошо избирать депутатов по округам, что каждый из нас будет иметь своего представителя в Законодательном Собрании. И мы увидели эффект и финал. Так что оставим кесарю кесарево, а Божие Богу», – написала Перу.

Также эксперт говорит, что не очень понимает «цель агломерации на президентских выборах» и задается вопросом, «что хорошего в таком дорогом заведении в такой бедной стране». «Однако мы должны взять книгу в руки и посмотреть, что предполагает парламентская система, каковы реальные полномочия главы государства, и не поддаваться обману со стороны кандидатов, обещающих достать луну с неба, учитывая, что правительство, Парламент могут быть во власти политических оппонентов. Здесь как никогда актуально обещание Владимира Воронина от 1996 года о ликвидации института президентства в случае победы.

Помните? Андриан Канду в 2018 году заявил, что может поднять вопрос о необходимости сохранения института президентства», – упомянула она в Facebook, добавив: «Молдова нуждается в здоровом парламентаризме. Это решение против захвата государства, авторитарных президентов, «кукловодов», огромных срывов бюджета, которые ничем не заслужены и не оправданы. Если бы я выдвигала свою кандидатуру, у меня был бы единственный лозунг: «Молдове не нужен институт президентства!». Однако сегодня мы послушно готовимся к голосованию 1 ноября».

Кристина Гурез