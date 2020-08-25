Две немецкие компании откроют производства в Молдове. Эти инвестиционные проекты обсуждались сегодня во время встречи представителей предприятий с министром экономики и инфраструктуры Серджиу Райлян и администратором свободной экономической зоны Бэлць Марином Чобану, передает МОЛДПРЕС.

В ходе обсуждения инвесторы представили запускаемые проекты, а также рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются. По словам представителя Heinzig Марио Хейнзига, компания специализируется на предоставлении услуг в области машиностроения и изготовления металлических изделий для различных отраслей промышленности. В кратчайшие сроки после завершения процедур регистрации компания наладит производство в подзоне Стрэшень.

Представитель немецкой корпорации «Hennemann Umweltservice Elektronik» Еужен Виебе сообщил, что в 2019 году корпорация открыла дочернюю компанию в Республике Молдова - «Electronic Recycling Group» SRL, в которой на данный момент работает 60 сотрудников. Согласно бизнес-плану предприятие выполняет операции по сбору, сортировке, разборке и переработке отработанного электронного и электрического оборудования.

В этом контексте Еужен Виебе обратился за поддержкой к Министерству экономики и инфраструктуры, чтобы продвинуть законодательные изменения, которые позволят компании работать на полную мощность. В настоящее время, согласно Закону об отходах, запрещен ввоз на территорию СЭЗ нескольких категорий металлов, в том числе подлежащих разборке и переработке.

Инвестор также уточнил, что металлы, получаемые из электронных отходов, не являются вредными, а изменение законодательной базы позволит увеличить объемы производства компании «Electronic Recycling Group» SRL. В то же время появилась бы возможность перерабатывать местные отходы, которые в настоящее время в объеме около 1000 тонн меди в год экспортируются в Европейский Союз.

Серджиу Райлян приветствовал решение немецких корпораций о расширении деятельности в Республике Молдова, отметив, что власти реализуют политику, направленную на улучшение деловой среды, так что наша страна становится региональным поставщиком промышленных услуг и продуктов как для внутреннего рынка, так и для внешнего рынков.

«Несмотря на то, что мы переживаем сложный период, у нашей страны есть инвестиционный потенциал. Поэтому мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы инвесторы почувствовали себя как дома, чтобы они разрабатывали новые проекты и открывали новые рабочие места», - пообещал Райлян.

Обе компании планируют создать в Молдове в ближайшие 3-5 лет 1 200 новых рабочих мест.