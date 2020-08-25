Выборы близко - больше миллиона долларов потекло в карманы «свободных СМИ»

Один из телеканалов в Кишиневе получил от США 1,2 миллиона долларов.

Официальное назначение дотаций, присланных через госдепартамент Штатов, – поддержка телепроектов свободной прессы. Можно даже не брать это словосочетание в кавычки, ибо, когда в Молдове говорят о свободной прессе, - сразу жди подвоха. Но номинально она есть.

Но, как передает портал 24h.md, реальная цель финансирования – антипрезидентская информационная компания. Если конкретно – деньги даны на дискредитацию Игоря Додона и коалиции социалистов и демократов.

Интересно это явление прокомментировал депутат парламента Богдан Цырдя.

– Любопытная новость. Наталья Морарь и ее НПО Media alternativa получили 1,2 млн долларов США. Деньги направлены то ли на борьбу за демократию, то ли на борьбу с демократией. Все логично. Выборы скоро. А тут здание президентуры недавно отремонтировали, - написал Цырдя в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу