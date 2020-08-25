Когда заработают кинотеатры в Молдове?

Владельцы несут убытки. Учитывая, что последний киносеанс прошел в марте 2020 года еще до начала пандемии коронавируса, владельцы кинотеатров надеются, что смогут открыться в ближайшее время.

- Убытки, конечно, колоссальные. И для нас, как компании, речь идет о миллионах, если в цифрах. И компания, и государство теряют, потому что не выплачиваются налоги, - рассказывает директор кинотеатра Михай Чебан.

По его словам, кинозалы к новой реальности адаптированы: есть стеклянные ограждения между работниками и зрителями, за соблюдением правил можно следить через видеокамеры.

- Мы понимаем, что залы можно будет наполнить только наполовину. Рассадим в шахматном порядке, двое через двое. Мы готовы, только ждем регламента, - пояснил директор.

Продюсеры и режиссеры фильмов также надеются, что проблема разрешится в ближайшее время.

- Для нас это огромная потеря! Наши фильмы пылятся на полках. У нас более 40 картин. Успели провести премьеру нескольких до начала эпидемии, сейчас ни у кого доступа к ним нет, - пояснил режиссер Валерий Жереги.

Решение об открытии кинотеатров будет принято в начале осени, когда завершится Чрезвычайное положение в области здравоохранения.

- Я считаю, что нужны комплексные меры безопасности. Сначала должны пройти дискуссии со специалистами, чтобы подготовить их, - отметил заявил представитель НАОЗ Дмитрий Капмарь.

Автор: Михаил Генчу