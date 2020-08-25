Тут и там - везде свои. Где искать виноватых?

Снос кинотеатра "Гаудеамус" в Кишиневе с разрешения суда, который команда мэра Иона Чебана бурно пытается остановить (или бурно имитирует попытку остановить), ставит один очень важный вопрос.

Почему молчит парламент и правительство Молдовы, где вроде как собралась власть единомышленников? Мэра и муниципальную администрацию до сих пор не наделили полномочиями для эффективного управления. В первую очередь в области строительства.

То что строители заносят в разные кабинеты не секрет. Но если раньше строительные схемы списывались на Плахотнюка, либералов, либерал-демократов и прочих, то теперь власть в сложном положении.

На кого списать строительные перегибы? На мэрию - но она своя. На правительство? И оно своё. Парламент? И там свои. Выявлять чужих среди своих хлопотно. Проще их не замечать и списывать всё на обстоятельства.

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