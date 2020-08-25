На встрече обсудили вопрос предоставления республике российской вакцины от COVID-19.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов на встрече во вторник обсудили вопрос предоставления республике российской вакцины от COVID-19.

"Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса. В связи с этим подтвердил свою готовность испытать ее на себе", - заявил Додон.

Глава государства выразил российской стороне благодарность за готовность безвозмездно передать 40-50 тысяч тонн дизтоплива. Оно предназначается для молдавских аграриев, которые пострадали в период продолжительной засухи и пандемического кризиса.

@rusputnikmd