Новый правила и порядок к выборам Президента РМ

Во вторник, 25 августа, открывается так называемый "избирательный период". Кодекс о выборах определяет его, как "не превышающий 90 дней период времени со дня обнародования даты выборов до дня подтверждения результатов выборов компетентными органами".
Основные этапы президентской кампании, которая должна завершиться голосованием 1/15 ноября, включают:
- Выдвижение и регистрация кандидатов - с 1 сентября по 1 октября.
- Прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов - с 1 по 11 сентября.
- Сбор и представление в ЦИК 15-25 тысяч подписей за кандидатов - до 1 октября.
- Предвыборная агитация - 2-30 октября.
- День голосования - 1 ноября. Если он не определит победителя, второй тур 15 ноября.
- Утверждение результатов выборов в ЦИК - до 8 ноября, в случае второго тура до 22 ноября.
- Утверждение результатов выборов в Конституционном суде - до 21 ноября, в случае второго тура до 5 декабря.
Полдюжины донов молдавской политики и одна донна на низком старте.
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