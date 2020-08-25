Политика Новый правила и порядок к выборам Президента РМ Во вторник, 25 августа, открывается так называемый "избирательный период". Кодекс о выборах определяет его, как "не превышающий 90 дней период времени со дня обнародования даты выборов до дня подтверждения результатов выборов компетентными органами". Основные этапы президентской кампании, которая должна завершиться голосованием 1/15 ноября, включают: Выдвижение и регистрация кандидатов - с 1 сентября по 1 октября.

Прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов - с 1 по 11 сентября.

Сбор и представление в ЦИК 15-25 тысяч подписей за кандидатов - до 1 октября.

Предвыборная агитация - 2-30 октября.

День голосования - 1 ноября. Если он не определит победителя, второй тур 15 ноября.

Утверждение результатов выборов в ЦИК - до 8 ноября, в случае второго тура до 22 ноября.

Утверждение результатов выборов в Конституционном суде - до 21 ноября, в случае второго тура до 5 декабря. Полдюжины донов молдавской политики и одна донна на низком старте. @Telegram

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