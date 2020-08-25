Рецидив глупости: кто о чем, а Майя Санду о трауре

Майе Санду уже дали понять, что не согласны с ее мнением.

Не согласен с ним весь народ Молдовы. В частности, речь идет об инициативе Санду в бытность ее премьером учредить год назад «день траура жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов» 23 августа. Конечно же, речь идет и о «режиме» Советского Союза. Плевком в народ стала и дата «памятного дня» - в канун годовщины Освобождения Молдовы от фашизма.

– Фашистские и коммунистические режимы, нацизм и сталинизм с презрением относились к национальным языкам, религии и культуры всех народов. Жертвами этих преступных идеологий стали сотни тысяч румын, евреев, русских, украинцев, гагаузов, болгар и многих других народов на этой земле, — заявила Санду в соцсетях.

Странно, но с такой повесткой дня Санду намерена стать президентом Молдовы, страны, где нацисты с помощью румынских солдат уничтожали, грабили, унижали всех подряд. Фашиствующая реваншистка, Майя Григорьевна желает, чтобы мы забыли свою историю, свои корни – то, что делает нас народом, то, что делает нас людьми, понимающими, что есть добро, а что – зло.

Уверен, что эта женщина не пожалеет никого ради своей цели положить Молдову к ногам своих западных кураторов. В первую очередь, она не пожалеет нас с вами, угрожая майданом в случае победы кого-либо из ее оппонентов.

А вы хотите, чтобы нами управляла фашистка?!

Автор: Николай Костыркин