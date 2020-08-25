«Южная» болезнь: ротавирус — как лечить и что делать, чтобы не заболеть

Самое главное — не допустить обезвоживания! Вторая половина лета — высокий сезон не только для туризма (увы, существенно ограниченного в этом году из-за мировой пандемии коронавируса), но и для ротавирусной инфекции. Традиционно в июле и августе на морских курортах в странах СНГ резко увеличивалось число заболеваний «кишечным» или «желудочным» гриппом.

Кажется, не стал исключением и нынешний год: некоторые СМИ уже сообщили об огромном количестве заболевших и переполненных больницах в курортных городах Крыма и Краснодарского края, а туристические форумы полны рассказами очевидцев, которым не повезло подхватить инфекцию. Рассказываем, как проявляет себя ротавирус, чем он опасен и что делать, чтобы не заболеть или хотя бы поскорее выздороветь.

Неприятный и опасный

Ротавирусная инфекция или ротавирусный гастроэнтерит — это острая кишечная инфекция, которую вызывает вирус рода Rotavirus. Чаще всего ею болеют дети: практически каждый малыш хоть раз в жизни столкнется с «желудочным гриппом». Врачи говорят, что до 95% случаев внезапной диареи у младенцев обусловлены именно ротавирусной инфекцией.

Несмотря на распространенность, эта инфекция может быть очень опасной: так, в странах с невысоким уровнем жизни и недостаточным уровнем развития медицины именно кишечные инфекции — одна из главных причин детской и младенческой смерти.

У людей, переболевших ротавирусом, не вырабатывается устойчивого иммунитета к заболеванию, но с каждым следующим разом болезнь будет переноситься легче.

Передать другому

Основной путь передачи вируса — фекально-оральный (то есть возбудитель попадает в организм человека через рот), а также контактно-бытовой. При этом чаще всего передатчиками вируса выступают носители вируса (чаще всего взрослые люди), у которых отсутствуют симптомы вируса.

Важно помнить, что возбудитель ротавируса обладает довольно высокой устойчивостью и во внешней среде способен сохранять жизнеспособность на срок до 30 суток. Чаще всего вирус передается при несоблюдении правил личной гигиены, игрушки, предметы обихода. Также возбудитель может попасть в организм через плохо вымытые овощи и фрукты, а также через воду.

Симптомы ротавируса

Инкубационный период ротавируса — от 12 до 17 часов, чаще всего первые симптомы появляются в течение суток после контакта с носителем вируса или предметами, где могли быть частицы возбудителя. Вот наиболее распространенные признаки болезни:

многократная рвота и диарея,

боли,

вздутие и урчание в животе,

снижение аппетита,

повышение температуры тела,

покраснение зева,

насморк,

воспаление слизистой глаз,

сухой кашель,

увеличение шейных лимфатических узлов.

Самую серьезную опасность при ротавирусе представляет обезвоживание организма, причем особенно часто это случается у детей. Стоит обратить внимание на такие возможные симптомы, как учащение пульса, снижение артериального давления, в тяжелых случаях — обмороки.

Как лечить ротавирус?

Каких-либо препаратов, которые действовали бы непосредственно на возбудитель заболевания, не существует. И потому практикуется исключительно симптоматическое лечение. В первую очередь следует бороться с обезвоживанием организма. Больному можно приготовить раствор препарата Регидрон (у пакетик на 1 литр кипяченой воды) и давать по 50 мл один раз в час. Если препарата под рукой нет, можно приготовить раствор из 1 литра кипяченой воды, 1 чайной ложки поваренной соли, 1 чайной ложки соды и 2−4 столовых ложек сахара.

Высокую температуру можно сбивать с помощью парацетамола, однако врачи не советуют делать это при температуре ниже 39 градусов: возбудитель погибает только при температуре 38 градусов и выше. Также через несколько дней после появления первых симптомов можно принимать пробиотики, чтобы восстановить нарушенную микрофлору кишечника.

Важно! При первых признаках заболевания обязательно обратитесь к врачу.

Вера ЕРМАКОВА,

@Домашний очаг