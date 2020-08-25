Самые интересные споры в мире. А давайте поспорим.......

Говорят, что из двух спорящих один – дурак, второй – подлец. Потому как первый не знает истины и спорит, а второй знает верный ответ наверняка и при этом, имея явно меркантильные цели, спорит. Но мы в данной статье рассмотрим те, наиболее интересные споры, участники которых не могли заранее знать исход заключенных друг с другом пари…

Ставлю на Луну!

В 1960 году англичанин по имени Дэвид Трелфол зашел в букмекерскую контору с целью заработать «на грош пятаков» другими словами, поставить сравнительно небольшую сумму на рискованное, но имеющее хотя бы маленький шанс на выигрыш (и, как следствие, приличные дивиденды) предприятие.

Англичане обожают биться об заклад. В списке пари, которые можно было заключить с конторой, значились такие невероятные вещи как вероятность того, что в ближайшем будущем люди научатся превращать воду в вино, создание антигравитации и многое другое. А Дэвиду больше всего понравилось пари, по условиям которого люди в ближайшие 10 лет высадятся на Луну.

Ставка была очень привлекательна – 1 к 1000, и Дэвид смело поставил на эту возможность 10 фунтов стерлингов.

Через 9 лет, как раз в тот момент, когда Нил Армстронг, стоя на поверхности спутника нашей планеты, произносил свои исторические слова, букмекер, горестно вздыхая, выплачивал счастливчику Дэвиду 10 тысяч фунтов, на которые был тут же куплен шикарный спортивный автомобиль.

Но добра без худа не бывает. Не проездив и года, Дэвид Трелфол насмерть разбился в своем спортивном автомобиле.

Бег по своим правилам

А эта история, прекрасно характеризующая британский юмор, произошла тоже в Англии, но на пару веков раньше.

В одном небольшом городке жил мясник, отличавшийся удивительной изобретательностью и весьма впечатляющими габаритами. Там же проживал богатый, эксцентричный аристократ, любитель спорта и один из лучших бегунов Туманного Альбиона.

Поймав как-то аристократа на очередной пробежке, мясник предложил ему заключить довольно привлекательное на первый взгляд пари. Суть его заключалась в том, что аристократ-спортсмен не сможет обогнать толстого, неповоротливого торговца свининой на стометровке, но при двух условиях: мясник получает 35 метров форы и сам выбирает маршрут. Из любопытства бегун согласился.

Только на старте выявился коварный план торговца мясом. Для соревнования он выбрал самую узкую улицу городка. Такую узкую, что, пробежав всего десяток метров, мясник намертво застрял между стенами домов и аристократ, хоть и быстро догнал спорщика, не смог протиснуться между ним и стенами, а, значит, не смог его и обогнать, что полностью соответствовало условиям пари.

Спортсмен посмеялся находчивости мясника и легко заплатил достаточно скромную для себя, но очень приличную для простолюдина сумму.

Они будут это носить!

И снова Англия. Лорд Спенсер, проживавший в Лондоне в начале XIX века, считался первым модником во всех салонах столицы. Он прекрасно знал это и как-то заключил следующее пари: лорд обязался явиться на ближайший бал в чем-то совершенно несуразном, но людям это понравится, они решат, что такова мода и сами начнут это носить.

Лорд Спенсер не стал мудрить с костюмами. Он просто взял свой новый фрак, отрезал ему фалды и в таком виде явился на бал. Будь на его месте кто-либо другой, подобный демарш выглядел бы в высшей степени вульгарно и безвкусно. Но если уж сам лорд Спенсер…

Короче говоря, благодаря этому спору, появились на свет короткие, приталенные как мужские, так и женские пиджаки, которые во всем мире называются «спенсерами».

Вокруг света за…

Кто не помнит знаменитое пари, придуманное и описанное Жюлем Верном в романе «Вокруг света за 80 дней»? Сразу после выхода романа в свет, нашлось множество желающих совершить подобное путешествие в реальности.

Одной из таких желающих была американская журналистка Нелли Блай. Она пришла к редактору журнала News of the World, Джозефу Пулитцеру (кстати, тому самому Пулитцеру, чьим именем позже была названа знаменитая журналистская премия), и предложила ему откровенную авантюру.

Нелли, с одним чемоданом и небольшой суммой денег обязуется совершить кругосветное путешествие за 80 (или меньше) дней, а он, Пулитцер, будет активно освещать эту поездку в своем журнале.

Редактор быстро согласился. А буквально через день от журнала Cosmopolitan поступило предложение-пари: они отправляют в кругосветное путешествие свою журналистку одновременно с Нелли, но в противоположном направлении. И кто быстрее обернется.

14 ноября 1889 года Нелли отправилась в путь через Атлантику, а ее противница двинулась через американский континент к Тихоокеанскому побережью. Приключений у журналисток было, разумеется, меньше, чем у героев книги, но тоже хватало. Чем Нелли откровенно гордилась, так это личной встречей в процессе путешествия с самим Жюлем Верном!

Пулитцер же активно печатал отчеты своей журналистки, чем необычайно поднял тираж журнала. Попутно он организовал тотализатор: можно было поставить на то, когда путешественница прибудет в очередной пункт назначения.

Нелли вернулась в редакцию на восемь дней раньше назначенного срока. Ее соперница все еще болталась на волнах Атлантики, так что Cosmopolitan проиграл пари.

Что будет через 150 лет?

Популярный физик Стивен Хокинг - стопроцентный британец, а потому тоже любитель заключать пари. Вот, только, с выигрышем ему обычно не везло.

Первый раз Хокинг поспорил со своим коллегой о том, что Лебедь Х-1 (открытый в 1964 году галактический источник рентгеновского излучения в созвездии Лебедя) не содержит черную дыру. Но дыра обнаружилась, и Стивену пришлось выплатить заклад – за свой счет подписать своего оппонента на журнал Penthouse сроком на год.

В другой раз ученый спорил о том, что черные дыры бесследно поглощают информацию. И снова мимо! Теперь Хокингу пришлось подарить своему оппоненту бейсбольную энциклопедию.

А самое «долгоиграющее» пари, заключенное совсем недавно между двумя американскими медиками, разрешится только в 2150 году.

Джей Ольшанский (университет штата Иллинойс) считает, что среди младенцев, рожденных в 2000 году, хоть один доживет до 150 лет. А Стивен Остад (университет штата Айдахо) утверждает, что более чем до 130 лет никто дожить не сможет.

Деньги на кону немалые: оба спорщика положили на специальный счет по 150 долларов и обязались каждый год класть не меньшую сумму до самой своей смерти. А после кончины оппонентов фонд будут опекать их потомки. Выигравшей стороне достанется более чем солидная сумма – 500 миллионов долларов. Так что игра стоит свеч.

Константин Федоров