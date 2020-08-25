Страна юристов и экономистов - это родная Молдова Готовые ТОП-менеджеры выпускаются тысячами.

Готовые ТОП-менеджеры выпускаются тысячами. Министр образования Игорь Шаров поделился деталями о наиболее распространенных специализациях в ВУЗах.

В 2020 году наибольший интерес абитуриентов вызывают право, бизнес и администрирование, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина и стоматология.

Об этом стало известно из заявления министра образования, культуры и исследований Игоря Шарова.

Большое количество бюджетных мест в ВУЗах Молдовы остаются невостребованными – речь идет о точных науках, физике, экологии, педагогике, инженерии и сельскому хозяйству.

На основной сессии приёма в высшие учебные заведения регистрация на лиценциат была организована по 169 специальностям, при этом предложение составляло 5 000 бюджетных мест в 16 государственных учебных заведениях и 8 частных.

Одновременно, в связи с острой нехваткой медперсонала, было увеличено количество бюджетных мест по медицинским специальностям – на 35 на лиценциате и на 20 в магистратуре.

На факультетах педагогических наук прибавилось на 50 дополнительных бюджетных мест, а на факультетах информационных технологий – на 83 места.

- По окончании базовой сессии 20 августа мы получили следующие предварительные итоги: на лиценциат на места с бюджетным финансированием зачислен 4 201 студент (84% от плана, но на 300 больше, чем в прошлом году). 779 бюджетных мест остались вакантными. Во второй цикл (мастерат) на места с бюджетным финансированием зачислено 3 014 студентов (97% от плана), – сообщил Шаров.

Автор: Михаил Генчу