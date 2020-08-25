Жители Молдовы против вступления в НАТО

Жители Молдовы против вступления в НАТО. Исследования отражают мнение жителей республики.

Ассоциация социологов и демографов Молдовы провела опрос общественного мнения с 5 по 20 августа, и опубликовала результаты. Если бы в ближайшие выходные прошел референдум по вопросу вступления в Евросоюз или Евразийский союз, результаты были бы следующими.

За вступление в Евросоюз готовы проголосовать 39,4% от числа опрошенных.

За вступление в Евразийский союз готовы выступить 40,1% граждан, принявших участие в опросе.

За вступление в НАТО отдадут свои голоса 25,4% из принявших участие в опросе.

Против вступления в НАТО готовы отдать свои голоса 48,2% опрашиваемых граждан.

11,2% не готовы принять участие в таком голосовании.

8,7% не готовы отвечать на вопрос или не знают, что ответить.

6,5% не знают, что такое НАТО.

В опросе приняли участие 1 191 респондента из 83 населенных пунктов Молдовы, с допустимой погрешностью в +/- 3%.

Автор: Михаил Генчу