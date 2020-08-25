США заполнит в Молдове информационное пространство, из которого вытеснена Россия

Новый телевизионный проект появился в Молдове при поддержке Посольства США.

Происходит это аккурат в начале предвыборного периода гонки за кресло главы государства. Расстановка сил известна. С одной стороны – действующий президент, с другой – коллективный Запад в лице Санду и всех, кого удастся к ней притулить.

СМИ и НПО тоже приведены в полную боевую готовность. Готовим ушаты и дуршлаги для сбора туда всей грязи и лапши, которая будет вылита и высыпана на нашу страну. Вы не ослышались – дело не в политической конфигурации власти. Дело в том, что в случае проигрыша Санду страну ждет майдан, и с помощью стратегических партнеров со штаб-квартирой в Кишиневе на Матеевича к началу ноября информационный базис будет готов получше, чем в Белоруссии, ибо у нас почва более благодатная, а люди менее закрыты. Штаты учтут провальный опыт в Минске и предпримут попытку окончательного отторжения Молдовы из сферы плотного взаимодействия с Россией. Иными словами, в Кишиневе готовится воцариться режим примерно такой же, как 6 лет назад в Киеве.

В случае данного телепроекта активно помогать в его претворении в жизнь будет IREX – конторка, официально занимающаяся «помощью жителям всего мира развить свой потенциал», особенно в условиях «репрессий». Ну, жертвами режима не-товарищам из оппозиции не впервой себя объявлять.

Все это происходит на фоне полной аморфности в вопросе возвращения в вещательную сетку Молдовы российских информационных программ

Автор: Николай Костыркин