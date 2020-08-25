Все 48 политических партий Молдовы имеют право поддерживать и выдвигать кандидатов в президенты страны

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии был принят список партий и других общественно-политических организаций, имеющих право поддерживать кандидатов в президенты Республики Молдова на выборах 1 ноября 2020 года. Со списком можно ознакомиться на сайте Агентства публичных услуг.

Для регистрации Центральной избирательной комиссией все кандидаты на должность президента должны представить подписные списки, содержащие подписи не менее 15 000 и не более 25 000 избирателей не менее чем из половины числа административно-территориальных единиц второго уровня Республики Молдова.

Также на сегодняшнем заседании было решено, что регистрация кандидатов на пост президента состоится с 1 по 11 сентября.

На заседании были установлены дополнительные обязанности органов центрального и местного публичного управления, а также некоторых институтов по обеспечению беспрепятственного проведения выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года.

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