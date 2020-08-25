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Нантой подвел Молдову под монастырь, расписавшись за всех нас в антироссийском заявлении
25.08.2020

Есть люди, у которых – информационное недержание. Вроде бы, живут в том же мире, что и мы, потребляют информацию из тех же источников, но… не переваривается она у них, выходя наружу субстанцией известной консистенции.

Таков, в частности, Оазу Нантой из партии Маий Санду. Вообще непонятно, что он делает в парламенте, ибо, судя по его действиям априори не готов представлять интересы граждан Молдовы где бы то ни было.

Недавно он еще раз продемонстрировал недержание своей политической пищеварительной системы. Все началось с того, что парламентарии 12 стран, включая Молдову, по случаю 29-ой годовщины ее независимости призвали мир… не забывать о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Это заявление обнародовал в Twitter английский парламентарий Стюарт МакДоналд. Авторы документа подчеркивают, что «Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины».

Не дошло до Нантоя за целых шесть лет, что в Киеве у власти все это время – фашисты, убивающие людей на Донбассе. Не дошло и то, что граждане Крыма приняли самостоятельное решение о присоединении к России. Не дошло, что на Украине уголовники и живодеры уже давно находятся на ключевых силовых местах. Не дошло и то, что всем этим командуют США.

Или… дошло?

И это мы еще не вспомнили Нантою прегрешения 30-летней давности.

Автор: Николай Костыркин


 
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