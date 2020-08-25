В Молдове выявлено 530 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 25 августа, за последние 24 часа было обработано 2685 тестов, в том числе 2074 – первичных, 611 – повторных. В результате подтвердилось 530 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 21 – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 34 358 человек, 9529 – активных.

Пять случаев были импортированы – три из Германии и по одному из Болгарии и Турции. Остальные случаи – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 312 человек.

Из числа заболевших 29 – медицинские работники: 13 врачей, 14 медсестер и два сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 549 пациента, в том числе 32 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1426 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 299 госпитализированных ранее пациентов. Всего выздоровевших на данный момент – 23 869 человека. Жертвами COVID-19 стали 960 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу