Авиаперевозчики просят предоставить им налоговые льготы

Национальные авиакомпании запросили поддержку у государства в виде отмены налогов и платежей в бюджет на 2020 год.

Свои предложения по поводу предоставления налоговых льгот и смягчения требований по возмещению стоимости билетов за неосуществленные перелеты представители авиакомпаний, турагентств и ассоциаций бизнеса озвучили на рабочей встрече, состоявшейся в Агентстве по защите прав потребителей и надзору за рынком. Там же обсуждались способы компенсации неиспользованных билетов, неудобства авиакомпаний и турагентств, а также пассажиров в процессе обеспечения прав потребителей и важность обеспечения деятельности контактного пункта на территории Молдовы, чтобы потребители могли подавать жалобы о нарушении их прав.

Еще одной темой дискуссий стало выявление недобросовестной коммерческой практики по отношению к пассажирам и способы ее устранения. Представители агентства, в чьи функции входит обеспечение на национальном уровне контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, отметили необходимость пересмотра практики освоения ваучеров, выданных за неосуществленные поездки, путем замены на другой рейс, так как в случае поездки более низкой стоимости потребитель теряет разницу в цене.

Присутствовавшие на встрече представители бизнеса в свою очередь отметили, что многочисленные отмены рейсов в связи с пандемией COVID-19 привели к неустойчивой ситуации с денежными потоками и доходами в туристической и транспортной областях.

- Если организаторы или перевозчики станут неплатежеспособными, есть риски, что многие пассажиры не получат никакого возмещения, поскольку их требования к организаторам и перевозчикам не защищены, - было заявлено в ходе встречи.

В этой связи национальные авиакомпании запросили поддержку у государства в виде отмены налогов и платежей в бюджет на 2020 год. Кроме того, они попросили расширить юридический срок рассмотрения жалоб, а также сроки возмещения стоимости билетов на перелет для потребителей.

Все участники заседания высказались за изменение законодательства в области защиты потребителей для поддержки потребителей и бизнеса, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу