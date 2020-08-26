Игорь Додон и посол Китая посетили центр триажа зараженных COVID-19 на «Moldexpo»

Президент и посол Китая передали ковид-центру на «Moldexpo» ценный прибор для выявления заболеваний внутренних органов.

Вчера, 25 августа, президент Молдовы Игорь Додон посетил центр триажа зараженных COVID-19 в Выставочном центре «Moldexpo». Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном учреждению был передан высокопроизводительный ультразвуковой прибор, чрезвычайно полезный для пациентов в условиях пандемии. С помощью этого прибора выявляется происхождение и развитие заболеваний внутренних органов. По просьбе президента Молдовы китайские власти выделили на эти цели около 500 тысяч леев.

- Поблагодарил китайского посла и народ КНР за этот дар, а также за всю поддержку, оказанную системе здравоохранения нашей страны с начала пандемии. Поблагодарил и сотрудников медицинского учреждения за самоотверженность и преданность работе в этой сложной ситуации, - сообщид Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства также напомнил, что с начала пандемии Молдова получила несколько партий гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики в борьбе с новым коронавирусом. Это тонны медицинских товаров, включая тесты, лекарства, расходные материалы, респираторы, которые были розданы государственным учреждениям здравоохранения по всей стране.